Homem é executado com 9 tiros no Gilberto Mestrinho, em Manaus

O local foi isolado por policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após ser surpreendido por criminosos, um homem identificado como Alexander Brayan Gervásio de Araújo, foi morto com 9 tiros na noite desta quinta-feira (30), na rua Rio Guaporé, do bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

Conforme testemunhas, a vítima estava em via pública quando indivíduos chegaram em um veículo supostamente modelo Fiat Toro, de cor branca e atiraram contra Alexandre.

A vítima agonizou na frente da casa onde morava e acabou não resistindo aos ferimentos. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

O local foi isolado por policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o corpo da vítima será removido pela equipe do Instituto Médico Legal.

Leia mais

Empresário é morto a facadas no próprio estabelecimento em Itacoatiara

“Purukão” é morto a tiros em área vermelha da Compensa