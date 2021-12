SSP-AM fiscaliza estabelecimentos que vendem fogos de artifício

De acordo com o capitão Renan Libório, a primeira fiscalização ocorreu das 8h ao meio-dia em várias zonas da capital | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus (AM)- Agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) deflagraram, na quinta-feira (30), uma ação com foco no setor comercial.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), estabelecimentos com vendas de fogos de artifício e o comércio irregular de materiais e sucatas metálicas foram alvo da CIF em Manaus.

Dois lugares foram interditados e cinco locais do outro segmento foram autuados e notificados.

Seguindo determinação do secretário de Segurança Pública, general Mansur, a CIF está com atuação reforçada na capital.

De acordo com o capitão Renan Libório, a primeira fiscalização ocorreu das 8h ao meio-dia em várias zonas da capital, com foco em estabelecimentos que vendem fogos de artifício em Manaus, devido às festas de fim de ano.

Ao todo, quatro estabelecimentos foram vistoriados e dois foram interditados. Conforme o capitão, os locais não possuíam alvará de funcionamento, e um deles não tinha Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), funcionando clandestinamente.

Comércio irregular de sucatas

A partir das 13h, a CIF teve como foco o comércio irregular de materiais e sucatas metálicas. Sete locais foram visitados na zona Oeste de Manaus e cinco foram autuados e notificados.

Na avenida Brasil, a Sucata do Ney, localizada na Compensa, foi autuada pelo CBMAM por não apresentar licença, assim como o Aki Sucatas, a Sucata Santos e a Sucata Cleuton, que foram autuados pelo mesmo motivo. A JV Sucata, na mesma avenida, foi notificada e encerrou as atividades.

A população pode colaborar com qualquer tipo de denúncia diretamente para o 190.

Pela manhã, participaram da CIF, servidores da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM), Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Roseta Costa Pinto (FVS-AM) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

