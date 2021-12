Grupo é preso com arsenal antes de atacar facção rival na Zona Norte

Os suspeitos foram presos em flagrante e | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Cinco homens com idades entre 27 e 31 anos foram presos na madrugada desta sexta-feira (31), na avenida Arquiteto José Henriques Bentes Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte.

Eles estavam prestes a atacar uma facção rival com um arsenal de armas. Conforme a equipe da Força Tática, os policiais receberam denúncia anônima informando que um grupo estava organizando um ataque para tomar pontos de venda de drogas de rivais naquela localizado e que os homens estariam em um carro branco.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram um veículo com as características da denúncia e fizeram a abordagem. No entanto, os ocupantes do veículo tentaram fugir mas foram alcançados.





Durante a revista policial, foram localizados cinco revólveres calibre 38, um com cada ocupantes do veículo e mais um revólver calibre 38 escondido no veículo.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Dois deles já possuem passagem por porte ilegal de arma de fogo.

Os homens passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem.

