SSP deflagra operação Réveillon para reforçar policiamento no AM

As viaturas da corporação vão reforçar o patrulhamento motorizado, fazendo rondas ostensivas | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM)- O governador Wilson Lima deflagrou, nesta sexta-feira (31), a operação Réveillon, para reforçar o policiamento na capital e no interior durante a virada de ano.

A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e contará com um efetivo de mais de 2,8 mil agentes das forças de segurança do Estado: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

" Nós estamos ampliando nosso efetivo, acompanhando toda a movimentação da cidade. Estamos colocando hoje na rua toda a nossa polícia especializada, estamos atuando em todo o estado com 2.850 homens, mais de 600 viaturas para prevenir a questão da violência " Wilson Lima, governador

Do pátio do Comando Geral da Polícia Militar, localizado no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus, as equipes partirão para todas as zonas da capital | Foto: Diego Peres/Secom

Do pátio do Comando Geral da Polícia Militar, localizado no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus, as equipes partirão para todas as zonas da capital para garantir a segurança da população durante as festas de fim de ano.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, pontuou que os constantes investimentos do Governo na área de segurança têm influenciado positivamente no trabalho das corporações.

" A nossa equipe está comprometida, está entusiasmada com todas essas entregas que estão sendo feitas, e temos certeza que o próximo ano, o ano de 2022, vai ser um ano muito bom para o nosso profissional da segurança pública, para a sociedade, que com certeza terá essa sensação de segurança reforçada " Carlos Alberto Mansur, secretário de Segurança Pública

Somente a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) vai empregar um efetivo de 2,6 mil agentes, entre policiais que atuam nos comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), Policiamento Especializado (CPE), Policiamento Ambiental (CPAmb) e Policiamento do Interior (CPI).

As viaturas da corporação vão reforçar o patrulhamento motorizado, fazendo rondas ostensivas. Os patrulhamentos serão intensificados, simultaneamente, nos municípios do interior.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) estará atuando com Delegacias Integradas de Polícia (DIPs) e delegacias especializadas funcionando 24 horas, durante todo o final de semana, para o registro de possíveis ocorrências. Estarão funcionando o 1°, 6°, 14°, 19°, além das Delegacias Especializadas em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Crimes Contra a Mulher (DECCM/Centro-su).

A população também pode utilizar o serviço on-line para registro de Boletins de Ocorrência, por meio do endereço eletrônico www.delegaciavirtual.sinesp.gov.br .

Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), vai realizar fiscalizações em vários pontos da cidade durante todo o final de semana, com ênfase na operação Lei Seca e em ações nos retornos das rodovias. Serão 40 agentes empregados durante os três dias de operações.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, falou sobre a importância da atuação do órgão na ação preventiva de acidentes de trânsito.

“A gente sabe que no fim de ano as pessoas intensificam as festas e, acompanhando isso, o consumo de bebidas alcoólicas, combinada à direção. Então o Detran vai fazer seu papel de fiscalizar”.

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) reforçará as atividades a partir das 14h desta sexta-feira. Cerca de 210 bombeiros militares, 18 viaturas, entre combate a incêndio e Unidade de Resgate e Salvamento, estarão no serviço de prontidão nos 12 postos da capital, além do emprego de duas embarcações com mergulhadores, que estarão de prontidão para atender ocorrências de combate a incêndio, buscas, salvamentos e resgate, operações de mergulho, e demais serviços de urgência e emergência.

Além dos 12 postos da capital, o CBMAM também vai contar com postos na rotatória da avenida Coronel Teixeira com avenida do Turismo; na Praça da Polícia, no Centro; na rotatória da Feira do Produtor, bairro Jorge Teixeira; e na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova.

Leia mais:

Homem é executado a tiros no Gilberto Mestrinho

Paredão ajuda na recuperação de veículo roubado em Manaus