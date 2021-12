Meia tonelada de maconha é apreendida com venezuelano em Manaus

As diligências seguem em andamento | Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM)- Um venezuelano que não teve a idade revelada pela polícia foi preso na manhã desta sexta-feira (31), por volta das 6h30, durante operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Com ele foram apreendidas meia tonelada de maconha do tipo skunk.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, diretor do DRCO, a ação foi deflagrada em um posto de lavagens no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste. As diligências iniciaram após denuncia que um grande carregamento de drogas iria passar pela localidade.

" Identificamos o veículo suspeito e durante abordagem ao motorista localizamos essa grande quantidade de droga. O suspeito é venezuelano e havia sido contratado para transportar o material. Ele não soube informar quem receberia o entorpecente " Rafael Allemand, diretor do DRCO

A autoridade policial destacou que o prejuízo estimado ao tráfico de drogas é de R$ 2,5 milhões. As diligências seguem em andamento para identificar os donos das drogas

"Possivelmente essa droga iria abastecer a capital nas festas de fim de ano, mas seguindo determinação do governador, estamos nas ruas combatendo o crime organizado", finalizou Allemand.

O suspeito irá ficar à disposição da Justiça e vai responder por tráfico de drogas.

Veja a transmissão da apreensão:





