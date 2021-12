Homem é executado com quatro tiros no bairro da Glória

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, ainda não identificado, foi executado com quatro tiros na tarde desta sexta-feira (31), na rua São Francisco, no Prosamim do bairro Glória, zona Sul de Manaus.

Segundo informações de populares, a vítima não era moradora do local e caminhava na calçada quando foi abordado por criminosos, recebendo tiros na cabeça, coxa e quadril. Os autores conseguiram fugir sem serem identificados.

" Ficamos horrorizados. Ouvimos os tiros e, quando fomos ver, estava caído no chão, já sem vida " , disse uma moradora que não quis ter o nome revelado

A Polícia foi acionada e isolou a área, até a chegada da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve investigar o caso.

Agentes do Departamento Técnico de Polícia Científica (DPTC) realizaram a perícia no corpo, para a remoção por agentes do Instituto Médico Legal (IML).

