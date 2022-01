Polícia detém infratores e apreende armas e entorpecentes em Ipixuna

O indivíduo, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi conduzido à Delegacia do município. | Foto: Secom

Ipixuna (AM) - Policiais militares do 8º Grupamento de Polícia Militar (GPM), subordinado à 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), realizando ações de prevenção contra o tráfico de drogas, detiveram, nesta sexta-feira (31), três homens que atuavam no comércio de entorpecentes no município de Ipixuna (a 1.367 quilômetros de Manaus).

Durante patrulhamento nas proximidades da Praça do município, uma equipe policial foi informada de que duas pessoas estariam comercializando entorpecentes. Em rondas, a equipe abordou dois suspeitos, que trafegavam em uma moto Titan, de cor vermelha. Com eles a polícia encontrou 13 porções de cocaína e uma de maconha, R$ 130 em dinheiro, duas facas e dois celulares. Na delegacia, um dos infratores vomitou uma porção de cocaína.

Em outra ocorrência, a guarnição em patrulhamento no bairro Morro dos Encarnados, também em Ipixuna, recebeu a denúncia de que um jovem de 18 anos estaria vendendo entorpecentes e teria uma arma escondida em sua residência. No local, a equipe identificou e abordou o suspeito, que foi flagrado com nove trouxinhas de maconha. Indagado sobre o armamento, o jovem entregou ainda um revólver calibre 38.

O indivíduo, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi conduzido à Delegacia do município.

