Homem é morto a tiros em bar após se negar a vender fiado em Manaus

Manaus (AM) - E um homicídio já foi registrado no primeiro dia de 2022 em Manaus. Victor Flores foi morto com dois tiros, na manhã deste sábado (1), no bar de sua mãe, na rua Presidente Dutra, bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus.

De acordo com o subtenente Maricauá, da 5º Companhia Interativa Comunitária (CICOM), a vítima estava trabalhando no bar de sua mãe quando dois criminosos chegaram e pediram duas cervejas.

“Os indivíduos chegaram pediram as cervejas e queriam deixar no fiado. A vítima disse que o bar não vendia fiado, foi quando os criminosos esperaram Victor virar e dispararam dois tiros. Um na nuca e outro na cintura dele”.

O subtenente ainda informou que, possivelmente, a vítima morava no local. A mãe e a esposa de Victor estavam no local, e aparentavam estar abaladas com a morte do filho e marido. O homem deixa uma filha de três anos.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar se o crime foi motivado porque os criminosos ficaram irritados com a negativa de vender fiado ou se o crime foi premeditado.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

