Motociclista morre após cair em córrego na zona Leste de Manaus

Segundo testemunhas o homem tentou ultrapassar outro veículo, mas perdeu o controle e saiu da pista. | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Um homem identificado como Denilson Silva Coutinho, de 37 anos, morreu na tarde deste sábado (01), logo após cair em um córrego na estrada da Colônia Antônio Aleixo, na zona leste. Segundo testemunhas o homem tentou ultrapassar outro veículo, mas perdeu o controle e saiu da pista.



Policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e solicitaram a presença do Departamento de Polícia Técnica Cientifica (DPTC) no local. Familiares da vítima que estiveram no local não permitiram a presença da imprensa. O corpo do motociclista foi removido do local pelo Instituto Médico Legal (IML).

O Portal Em Tempo teve acesso a um vídeo gravado no local do acidente.

