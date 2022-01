Jovem morre a tiros enquanto conduzia moto no bairro Cidade de Deus

De acordo com o policiais da 30º Companhia Interativa Comunitária (CICOM), Lucas, que trajava roupas de mototaxista, estava passando pela via em uma moto, quando criminosos, ainda não identificados, efetuaram os disparos contra a vítima. | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - E mais um jovem perdeu a vida para a criminalidade no Amazonas. O autônomo Lucas da Silva Nascimento, 22 anos, foi morto a tiros enquanto passava em uma moto pela rua São Marcos, do bairro da Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus, na noite deste sábado (1º).



De acordo com o policiais da 30º Companhia Interativa Comunitária (CICOM), Lucas, que trajava roupas de mototaxista, estava passando pela via em uma moto, quando criminosos, ainda não identificados, efetuaram os disparos contra a vítima.

O Capitão Soeiro, da 30° Cicom, afirmou que possivelmente o traje de mototaxista é para ser um disfarce para polícia e que Lucas já tinha passagem por tráfico de drogas, o que indica que sua morte tenha relação com o envolvimento com a criminalidade.



" Ele já tem passagem pela polícia. Já foi apreendido por tráfico de drogas e a vida no crime é assim, você entra nesse mundo para sair cobrado. Então, ele era sim do mundo do crime e possivelmente, conhecido da 30° Cicom " Capitão Soeiro, oficial da 30° Cicom

Familiares da vítima estiveram no local e se desesperaram com a morte do jovem. A mãe do Lucas, bastante abalada, passou mal e teve que ser amparada pela família.

A equipe da 30º CICOM foi acionada e realizou o isolamento da área. Além disso, ainda acionou os órgãos competentes, como o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC-AM) e o Instituto Médico Legal (IML) que removeu o corpo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

