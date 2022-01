Motorista embriagado destrói muro do 6º DIP na Cidade Nova

De acordo com a equipe policial, o condutor dirigia uma picape em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e invadiu o estacionamento do Distrito policial. Além de derrubar parte do muro, ele ainda atingiu três carros que estavam no local, causando enorme prejuízo. Não houve feridos. | Foto: Bianca Fatim

MANAUS (AM) - Um motorista alcoolizado, que não teve a identidade revelada, perdeu o controle do seu veículo e colidiu com o muro do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na madrugada deste domingo (2), na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe policial, o condutor dirigia uma picape em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e invadiu o estacionamento do Distrito policial. Além de derrubar parte do muro, ele ainda atingiu três carros que estavam no local, causando enorme prejuízo. Não houve feridos.



Os policiais realizaram exame toxicológico no motorista e constataram que ele estava embriagado.

Com o resultado do teste, o condutor foi preso pela equipe policial no 6º DIP e irá responder por crimes de trânsito e destruição de patrimônio público.

Veja nossa reportagem no local do acidente:

