Jovem é encontrado morto dentro de cano no Amazonas

Parintins (AM) - Um jovem, identificado apenas como “Misael” foi encontrado morto, com marcas de tiros dentro de um cano, no bairro Pascal Alagio, em Parintins (AM). O encontro do corpo foi na tarde deste domingo (2).

Em imagens fortes, é possível ver o corpo do jovem imprensado dentro do cano, que estava concretado em um terreno. Ainda não há maiores informações de quando o crime ocorreu e há quanto tempo o corpo estaria no local.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) teve que ser acionado para remover o corpo Misael de dentro do cano. O Distrito de Polícia Integrado de Parintins foi acionado e isolou a área, que atraiu muitos curiosos.



A motivação do crime ainda é desconhecida, e Polícia Civil irá investigar se o crime foi motivado por um acerto de contas, e se a vítima teria envolvimento com o mundo do crime. Após a remoção, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Parintins.

