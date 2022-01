Veja o momento em que irmãos são executados pelo tráfico em Manaus

Três suspeitos dispararam os tiros contra os dois | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento em que criminosos executam a tiros os dois irmãos, Leonardo Araújo Pereira, de 21 anos, e Juan Carlos de Souza Pereira, 20 anos, na rua Rabino Jacob, na comunidade João Paulo 2, na tarde de domingo (2).

O vídeo mostra que os irmãos estavam sentados, em frente à casa deles, quando um carro vermelho, modelo Ford Ka, com três suspeitos, dispararam os tiros contra os dois. Juan levou um tiro na cabeça e Leonardo foi alvejado com vários disparos, após correr e tentar fugir dos criminosos.

Acompanhe em vídeo:

Investigação

A execução, de acordo com o delegado do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Cícero Túlio, é porque, possivelmente, os dois tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

"Possivelmente tinham envolvimento com o tráfico de drogas, mas ainda não foi confirmada essa informação e estamos investigando para ver se ela se confirma", diz Cícero Túlio.

Desespero

Familiares dos irmãos se desesperaram com a cena e ficaram abalados com a morte das vítimas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

A 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local e realizou o isolamento da área. O Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos.

Acompanhe a live com a repórter Bianca Fatim no local:

URGENTE : Irmãos são mortos a tiros no João Paulo 2 | Autor: Portal Em Tempo

Delegado fala sobre irmãos mortos a tiros no João Paulo 2 | Autor: Portal Em Tempo

