Cabeleireiro é morto dentro da própria casa durante briga em Manaus

O crime está sendo investigado pela DEHS | Foto: Bianca Fatim

Manaus (AM) - O cabeleireiro Raimundo Elzimar Silva Moura, de 55 anos, foi assassinado dentro da própria casa, durante uma discussão, na noite de domingo (2), no conjunto Campos Elisio, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus. Um suspeito de 23 anos foi preso.

Em depoimento à equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o suspeito afirmou que teria ido à casa de Raimundo prestar “um serviço”.

Na residência, conforme o depoimento, ele teria sido assediado sexualmente pelo cabeleireiro. Ele teria não gostado da situação e os dois começaram uma discursão, e travado luta corporal.

Durante a briga, o suspeito pegou uma faca e atingiu a vítima com quatro golpes, sendo um no pescoço e outros três no braço. O cabeleireiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As reais circunstância do assassinato, de fato, só deverão ser confirmadas após investigações serem concluídas pela Delegacia de Homicídios.

O suspeito foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Zona Oeste da cidade. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (3), onde será definida a permanência dele ou não na prisão.

