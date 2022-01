Cinco dias após fuga, mais 3 detentos escapam de presídio em Coari

| Foto: Divulgação

Coari (AM) - C inco dias após 10 detentos serrarem as grades e fugirem da Unidade Prisional de Coari , mais três internos conseguiram escapar da cadeia, na madrugada desta segunda-feira (3).

Os três internos que fugiram nesta segunda são: Marcos Castilho, Janderson Cardoso de Souza e Luan Victor de Souza Amaral.

Na madrugada de quinta-feira (30), dez detentos já haviam fugido do local. Até então, seis deles foram recapturados. Na ocasião, eles serraram as grades e pularam o muro da unidade.

Quem obtiver qualquer informação sobre a localização dos foragidos, pode fazer uma denúncia anônima pelo número (97) 99182-4473.

