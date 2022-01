Paredão auxiliou na recuperação de mais de 200 veículos em Manaus

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). | Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

Manaus (AM) - Em dois meses de funcionamento, o Paredão, investimento de alta tecnologia do programa Amazonas Mais Seguro, auxiliou na recuperação de 230 veículos, em Manaus, que estavam com restrição de roubo ou furto.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que coordena a ferramenta de combate à criminalidade, sob o comando do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur.

De acordo com o coordenador do sistema de videomonitoramento, tenente-coronel Carlos Eduardo, a ferramenta tem trazido bons resultados à Segurança Pública.

" É um saldo positivo devido ao investimento realizado no sistema de segurança através da ferramenta, que tem trazido bons resultados, tem apoiado as equipes em campo, como o policiamento ostensivo da Polícia Militar, inclusive, equipes de investigação da Polícia Civil, para elucidação de crimes que se relacionam a veículos. Então, todos aqueles casos que têm veículo como objeto ou atuando como agentes de crimes estão sendo solucionados com o uso da ferramenta. " tenente-coronel Carlos Eduardo, coordenador do sistema de videomonitoramento

O paredão auxilia em prisões e apreensões que envolvem armas e drogas na capital. Policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na manhã do domingo (2), um homem em posse de uma motocicleta com restrição de furto, de placa PHN-2171, na avenida Jacira Reis, bairro Dom Pedro, zona Oeste de Manaus.



A ação ocorreu após envio de alerta às viaturas que realizam um cerco na região, por meio do sistema de câmeras inteligentes de videomonitoramento.

O suspeito foi abordado e, após revista e verificação do veículo, foi encaminhado, juntamente com a motocicleta, para o 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Paredão

O sistema é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e está interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Ele possui tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios. São 500 câmeras instaladas em pontos estratégicos da capital.

