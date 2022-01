Homem morre após ser baleado com 11 tiros no Santo Agostinho

A vítima morreu no HPS João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Mateus Jordan Silva de Oliveira, de 24 anos, foi alvo de um ataque criminoso ocorrido na tarde desta segunda-feira (3), na rua Judeia, do bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, o jovem foi surpreendido por criminosos e alvejado a tiros. Em seguida, os suspeitos fugiram e a população saiu das casas na localidade para socorrer a vítima. Vários tiros atingiram a cabeça da vítima, ao todo foram 11 disparos pelo corpo.

O jovem foi encaminhado ao Serviço de Pronto-Atendimento Joventina Dias, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, mas devido ao grave estado de saúde, foi necessária a transferência dele ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

Apesar dos esforços da equipe médica do local, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar e removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Aos policiais que atenderam a ocorrência, testemunhas relataram que a vítima tinha envolvimento com o tráfico da área e que o crime pode ser um acerto se contas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

