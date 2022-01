Vídeo: polícia prende criminosos após frustrar assalto na linha 600

Os passageiros gritaram por socorro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Dois homens foram presos na noite de segunda-feira (3), após cometerem um assalto dentro de ônibus da linha 600 do transporte coletivo de Manaus. A ação foi frustrada por equipes da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste.

Segundo informações do soldado Thiago Porto, as equipes ainda estavam montando o serviço da noite quando o ônibus passou pela frente da base policial e os passageiros gritaram por socorro.

Os policiais entraram na viatura e conseguiram interceptar o ônibus nas proximidades de um parque de diversões.

Os dois homens ainda foram agredidos pelos passageiros e precisaram ser encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital.

Após receberem alta, a dupla foi apresentada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Foram recuperados aparelhos celulares e pertences dos passageiros.

As facas utilizadas para ameaçar as vítimas também foram apreendidas. A dupla irá responder por roubo majorado.

