Membro de facção é preso com drogas e filhote de jacaré em Manaus

Manaus (AM) - Um homem de 25 anos, identificado como Adriano Serrão Soares, foi preso nesta segunda-feira (3) com drogas numa residência na Comunidade Buritizal, na zona Norte da cidade. O inusitado, neste caso, é que, pasmem, Adriano também estava com um filhote de jacaré.

O acusado, além de ser autor de vários arrastões na capital, é membro de uma facção criminosa. A polícia também colheu a informação de que Adriano e os comparsas iriam atacar uma facção rival e tomar bocas de fumo da região.

Ao chegar ao local onde o grupo se preparava para o ataque, os criminosos correram para uma área de mata e conseguiram escapar. Somente Adriano foi alcançado e preso. Na casa dele, a polícia encontrou porções de drogas e o filhote de jacaré.

A polícia também suspeita que o criminoso cria outros animais perigosos, mas não os achou no local.

