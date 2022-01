Nas últimas 24 horas, PMAM prende 10 pessoas em Manaus

A maioria dos crimes registrados foi na zona Norte da capital | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus (AM) - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), liderada pelo general Carlos Alberto Mansur, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 10 pessoas e apreendeu dois adolescentes durante os patrulhamentos realizados nas últimas 24 em Manaus.

A maioria dos crimes registrados foi na zona norte da capital.

Entre a manhã de segunda-feira (3) e as primeiras horas de hoje (4), as guarnições da PMAM apreenderam mais de meio quilo de entorpecentes, duas armas de fogo, três munições e mais de R$ 3 mil em espécie.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 26 anos, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul da cidade, em posse de um revólver calibre 38.



O suspeito foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Na madrugada de terça-feira (4), policiais militares da Força Tática prenderam um homem de 22 anos, no bairro Tarumã, zona Oeste da cidade.

Em posse dele estava um revólver calibre 32 com três munições intactas, além de um colete balístico.

O infrator foi encaminhado ao 19º DIP e autuado em flagrante pelo crime.

Ainda na madrugada, policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam um adolescente de 17 anos, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Durante a abordagem, a guarnição encontrou uma porção média de oxi, uma porção média de cocaína e uma balança de precisão.

O menor infrator foi conduzido à Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai).

