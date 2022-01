Vídeo: detento do semiaberto é executado a tiros no Novo Reino

A vítima foi alvejada com vários tiros e os suspeitos fugiram em um veículo não identificado | Foto: Suyanne Lima

Manaus(AM) - O detento do regime semiaberto Derick Guerreiro dos Santos, de 29 anos, foi brutalmente assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (4), por volta das 11h.

O crime aconteceu na avenida Batrum, na comunidade Novo Reino, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

Conforme testemunhas, o homem, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, é morador da área e estava caminhando em via pública quando foi surpreendido por criminosos que chegaram na localidade.

Os criminosos disparam várias vezes na direção de Derick e fugiram em um veículo não identificado. A população ainda tentou ajudar Derick, que acabou agonizando até não resistir aos ferimentos. Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) apenas para constar o óbito do rapaz. A perícia confirmou que ele foi atingido com dois tiros, sendo um de 32 e outro de 38.

Policiais do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Leste foram acionados para atender a ocorrência e isolaram a área. Foi constatado que Derick respondia em liberdade pelos crimes de latrocínio e tráfico de drogas. Ele tinha deixado o presídio há quatro dias.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros irá apurar as circunstâncias da execução e corpo da vítima será removido pela equipe do Instituto Médico Legal.

Veja a transmissão:

Leia mais:

Criminoso morre e policial está na UTI após confronto em Manaus

Homem morre após ser baleado 11 vezes no Santo Agostinho