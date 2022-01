Base Arpão apreende mais de 200 quilos de pescado ilegal

A apreensão contou com o apoio da Marinha do Brasil. | Foto: Divulgação/SSP-AM

Coari (AM) - Agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam 215 quilos de pescado ilegal, na segunda-feira (03/01), em uma embarcação nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Três pessoas foram detidas por crime ambiental.

O prejuízo ao crime está avaliado em R$ 4,3 mil.

A apreensão ocorreu por volta das 11h30, durante as vistorias realizadas pelos policiais em embarcações que trafegam pelo rio Solimões.

Segundo o relatório policial, o pescado foi encontrado na embarcação “Capitão Fernandes”, de pequeno porte e de transportes de passageiros, oriunda de comunidades circunvizinhas de Coari, e tinha como destino o mesmo município.

Ao todo, os policiais conseguiram apreender 215 quilos de pirarucu salgado, que estavam armazenados no porão da embarcação, sem a documentação de licença ambiental.



Três pessoas responsáveis pescado ilegal foram levadas à Delegacia de Polícia da Base Arpão, sendo autuadas por crime ambiental.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), sob o comando do general Carlos Alberto Mansur, a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

