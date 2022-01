Frentista é assassinado após sair do trabalho na Compensa

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O frentista Eduardo Bruno da Silva, de 29 anos, foi assassinado a tiros no final da noite de terça-feira (4), na rua do Porto, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele havia acabado de sair do trabalho quando o crime aconteceu.

Conforme informações repassadas por testemunhas à Polícia Militar, criminosos chegaram ao local em uma motocicleta e atiraram contra o frentista.

Eduardo foi atingido e ainda teve a mochila e a chave da própria motocicleta levada pelos suspeitos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas constatou a morte da vítima.

A polícia trabalha com a hipótese de execução devido a área onde ocorreu o crime ser considerada vermelha, por conta do alto índice do tráfico de drogas. Entretanto, não descarta a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte), pois os assassinos levaram os pertences da vítima.

Após a perícia, o corpo do frentista foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia.

Outro assassinato na Compensa

Também no bairro Compensa, o operador de máquina injetora Alajulio Bonfim de Oliveira, de 28 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada desta quarta-feira (5), por volta da 1h20, na rua Belo Horizonte.

Conforme a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores acionaram as equipes informando que ouviram um tiroteio na área e, ao saírem de casa, se depararam com o corpo da vítima jogado na rua.

Devido ao local ser considerado área vermelha, as testemunhas preferiram manter a lei do silêncio. O corpo de Alajulio foi encaminhado ao IML.

Os assassinatos serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



