Adolescente tem pé decepado por populares após realizar assaltos no AM

| Foto: Reprodução

Manacapuru (AM) - Após ser acusado de realizar arrastões em Manacapuru, um adolescente de 17 anos foi espancado e teve o pé decepado a terçadadas, na tarde de terça-feira (3), no bairro São João do Miriti. Além dele, outros dois são suspeitos de realizar assaltos, mas conseguiram fugir.

O suspeito teve o pé decepado após abordar uma mulher, que estava com uma criança, e pedir o celular dela. Após a resistência da vítima em entregar o aparelho, o adolescente sacou uma arma caseira e atirou na direção dela, que, por sorte, não foi atingida.

Revoltados com a situação, populares perseguiram, agrediram e cortaram o pé do adolescente com uma terçadada. Em um vídeo, com imagens fortes, é possível ver o suspeito sendo agredido após ter tido o pé decepado.

No vídeo, os justiceiros questionam sobre outros dois suspeitos que haviam fugido. Eles pedem nomes e questionam sobre os endereços e chutam o adolescente que, por várias vezes, quase desmaia.

Os populares entregaram o adolescente para os policiais militares e foi levado para o hospital do município, mas, por conta da gravidade do ferimento, ele precisou ser transferido para o Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

A polícia investiga o caso e deve usar a gravação para tentar identificar as pessoas que participaram da tortura.

As acusações contra o jovem e os outros dois suspeitos dos assaltos também serão investigadas.

Leia mais:

Vídeo: com um facão, homem captura ladrão e o obriga a pedir desculpas

Suspeito de assalto é morto a tiros por "justiceiro" no Nova Cidade