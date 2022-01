"Eu te avisei", diz pai de assaltante que teve o pé decepado no AM

O pai socorre o filho enquanto dar uma bronca | Foto: Reprodução

Manacapuru (AM) - O momento que o pai do adolescente de 17 anos, que foi torturado e teve o pé decepado em Manacapuru após tentar assaltar uma mulher , foi registrado em vídeo e mostra o genitor fazendo um desabafo enquanto segurava o pé do filho.

Nas imagens, que são fortes, mostra o pai segurando o pé do filho, e tirando a camisa para amarrar na perna do rapaz para conter o sangramento.

Enquanto faz o socorro, o pai dá uma bronca no filho e questiona a vida que o adolescente escolheu, afirmando que não falta nada para ele.

" Se tu tivesse morto o que a gente podia fazer? Só te enterrar. Eu te avisei, mas o cara não ouve. Não falta comida, tem o dinheiro de vocês, eu boto comida todo dia, tudo vem de casa. Mas vocês não querem, querem uma vida dessa. Essa vida aí não é para qualquer um não. Se tu morresse alguém ia te da tua vida? Não, ninguém dá a vida para ninguém. " Pai do adolescente,

O desabafo é feito enquanto o suspeito aguarda a chegada da ambulância. O assaltante foi levado para um hospital do município, mas, devido a grande perda de sangue e a gravidade do ferimento, o adolescente foi encaminhado para o Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

A polícia investiga o caso e deve usar os vídeos que foram feitos do momento para tentar identificar as pessoas que participaram da tortura.

As acusações contra o jovem e os outros dois suspeitos dos assaltos também serão investigadas.

Relembre o caso

O Adolescente teve o pé decepado, na tarde desta terça-feira (4), após abordar uma mulher, que estava com uma criança, e pedir o celular dela. Após a resistência da vítima em entregar o aparelho, o suspeito sacou uma arma caseira e atirou na direção dela, que, por sorte, não foi atingida.

Revoltados com a situação, populares perseguiram, agrediram e cortaram o pé do adolescente com uma terçadada. Em um vídeo, com imagens fortes, é possível ver o suspeito sendo agredido após ter tido o pé decepado.

No vídeo, os justiceiros questionam sobre outros dois suspeitos que haviam fugido. Eles pedem nomes e questionam sobre os endereços e chutam o adolescente que, por várias vezes, quase desmaia.

Veja o vídeo

