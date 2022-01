Mais de 1.730 veículos roubados foram recuperados no AM em 2021

Os dados são da Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos (Drad) da PC-AM. | Foto: Erlon Rodrigues e Divulgação/PC-AM

Manaus (AM) - Ao longo de 2021, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), deflagrou diversas ações e operações policiais que resultaram, até o mês de novembro, na recuperação de mais de 1.730 veículos que haviam sido furtados ou roubados e estavam em posse de criminosos.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da DERFV, durante 2021 também foram realizadas, pela unidade especializada, mais de 50 prisões em flagrante e em cumprimento a mandados de prisão, nas quais os indivíduos estavam envolvidos na condição de autores ou integrantes em crimes de furtos ou roubos de veículos.

" Ao longo deste ano, desempenhamos com excelência nossa função, que é a localização, apuração e indiciamento de autores de crimes de roubo ou furtos de veículos. E isso se reflete na quantidade de veículos que conseguimos recuperar, que estavam em posse de criminosos. Além de contarmos com a colaboração de outros órgãos, também tivemos ajuda da população para efetuarmos inúmeras ações policiais. " Aldeney Goes, delegado

A autoridade policial apontou, entre as ações de destaque da DERFV, uma operação deflagrada em 9 de novembro, na qual as diligências em torno do caso ocorreram em três frentes investigativas, apurando denúncias de roubos e apropriação de alguns veículos oriundos de furtos.



" Nessa ocasião, nossas equipes localizaram dois veículos que estariam envolvidos em roubos de empresas locadoras, bem como em outros crimes praticados contra motoristas de aplicativos, que culminaram no cumprimento de cinco mandados de prisão temporária e na recuperação de um veículo modelo Amarok V6, que havia sido roubado no mesmo dia da diligência. " Aldeney Goes, delegado

Operações

Nas ações policiais, também houve intenso uso da inteligência policial, bem como a formação de aliança e colaboração de outras forças policiais do Amazonas e de outros estados.

O delegado dá ênfase, por exemplo, a uma ação ocorrida em agosto, com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), em que as equipes efetuaram a prisão de nove integrantes de um grupo criminoso, responsável por roubo e revenda de veículos em Manaus e em municípios do estado.



Na ocasião, os policiais apuraram a comercialização e a adulteração de veículos que foram subtraídos de locadoras ou financiados com as documentações falsas.

Durante a Operação Cetros, deflagrada em março, com o apoio de agentes da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), e cobertura aérea de helicópteros do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), foi empregado um efetivo de 200 policiais.

A iniciativa resultou nas prisões de oito integrantes de uma organização criminosa responsável pelo roubo de, pelo menos, 80 veículos.

" Em 2022, esse trabalho de combate a esses crimes irá continuar, para dar um retorno à população amazonense e levar mais segurança à todos. A PC-AM trabalha diuturnamente na elucidação dessas ações criminosas. Ressalto também o importante apoio da comunidade em nosso trabalho, por meio da realização de denúncias. " Aldeney Goes, delegado

Denúncias

As pessoas que tiverem conhecimento de casos em que estejam sendo feitas atividades ilegítimas, ou saibam da localização de veículos que podem ser roubados ou furtados, devem realizar as denúncias na sede da DERFV, localizada na rua Adelaide Carraro, 256, conjunto Vista Bela, bairro Planalto, zona centro-oeste da capital.



Também podem ligar para o número (92) 99962-2442, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181 da SSP-AM.





" Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes. " Aldeney Goes, delegado

