Cabeça humana com orelhas cortadas é achada em rip-rap no Tarumã; veja

Manaus (AM) - Uma cabeça humana, com as orelhas cortadas, foi encontrada na tarde desta quarta-feira (5), por volta das 16h, em um rip-rap na rua da Paz, na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. A vítima é um homem ainda não identificado.

De acordo com moradores da área, criminosos em uma motocicleta chegaram ao local e jogaram a sacola no rip-rap. Ainda conforme testemunhas, para avisar sobre o crime, os suspeitos teriam efetuado pelo menos três tiros para o alto.

Instantes depois, os moradores localizaram a sacola e encontraram a cabeça com as orelhas cortadas. Ao lado, segundo eles, havia um bilhete com os dizeres "Brota que nós tamo na pista (sic)".

"Ver uma cena dessa é muito assustador. Correm os boatos que o restante do corpo foi jogado aqui no bairro. Infelizmente os jovens de hoje em dia estão perdendo a vida para o tráfico de drogas", afirmou uma moradora.

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram a área. A perícia foi até o local e realizou os procedimentos cabíveis.

Nenhum morador conseguiu identificar o homem e a cabeça dele foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), onde irá aguardar reconhecimento dos familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

