Jovem é executado a tiros enquanto jogava baralho no Santa Etelvina

A vítima foi surpreendida pela ação de dois criminosos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um jovem identificado como Cândido Luiz de Souza Nascimento, de 20 anos, foi assassinado a tiros no momento em que jogava baralho na rua Natal, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima foi surpreendida pela ação de dois criminosos que chegaram em uma motocicleta e efetuaram tiros no lugar.

Após o crime, os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito do rapaz.

Moradores relataram que Cândido morava no loteamento Rio Piorini e havia ido visitar a tia. O local foi isolado pela equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atuação das demais equipes competentes.

O corpo de Cândido foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e irá passar por exame de necropsia.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Leia mais

Jovem de 17 anos morre após trocar tiros pela 2ª vez com PMs em Manaus

Cabeça humana com orelhas cortadas é encontrada em Manaus