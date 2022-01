Traficantes fogem e deixam para trás arsenal em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Policiais Militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreenderam 10 armas de fogo durante uma ação policial, deflagrada na noite de quarta-feira (5), por volta das 19h, no beco São Sebastião, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a equipe policial, a ação iniciou após denúncias anônimas informarem que na localidade estava acontecendo uma reunião de traficantes.

Durante a operação, os suspeitos fugiram ao perceberem a presença da polícia, mas abandonaram as armas.

Foram apreendidos um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 36, uma espingarda calibre 28, uma espingarda calibre 16, quatro rifles calibre 22 e duas armas de calibre 12, além de munições de vários calibre.

O material foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

As investigações do caso irão prosseguir para identificar os proprietários dos materiais ilícitos.

