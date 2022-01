Suspeito de homicídio é preso com carro usado em roubos em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um jovem identificado como Mateus Silva Pinto, de 19 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 8h, durante operação policial deflagrada na rua 5, da comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com equipes da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por meio do sistema "Oráculo", foi identificado que um veículo modelo Ford Ka, de cor branca, com restrição de roubo estava circulando na localidade.

Durante abordagem, Mateus foi preso com o veículo com restrição e foi constatado que o carro está envolvido em vários roubos na cidade.

O suspeito também é investigado pelo crime de homicídio e foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ele deve ficar à disposição da Justiça e irá passar por audiência de custódia. O veículo recuperado será devolvido ao proprietário.

