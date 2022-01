Polícia Militar detém seis homens com armas e munições em Manaus

Um adolescente realizou vários disparos contra os policiais. | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Policiais militares das 30ª e 25ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e Força Tática detiveram, na tarde e noite da quarta-feira (05), seis homens, em posse de armas de fogo e munições, em ações em bairros das zonas leste, sul e norte de Manaus.

A primeira ocorrência foi atendida pela 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e envolveu as viaturas 7100, 7106, 6439, R-17,6444 e 7117.

Por volta das 17h, o Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares repassou a informação de que infratores armados estariam no beco Bom Jesus, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram indivíduos em atitude suspeita, que fugiram em um veículo Fiat Palio, de cor cinza e placa clonada, ao perceber a presença das equipes.

Durante a perseguição, houve uma colisão, e os suspeitos abandonaram o carro e fugiram novamente.

Na tentativa de escapar, um adolescente invadiu uma residência e realizou vários disparos contra os policiais.

Na troca de tiros, ele acabou sendo atingido, sendo socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, porém não resistiu aos ferimentos.

Com o adolescente foram encontradas uma porção de substância supostamente oxi, uma pistola G2 caibre .9mm com um carregador e oito munições do mesmo calibre.

Conhecido como “Chefinho”, ele foi identificado como autor do disparo que atingiu um cabo da Polícia Militar, no domingo (02/01), no bairro Jorge Teixeira, zona leste.

Já no bairro Praça 14, zona sul, os policiais das viaturas 6002, 9903, 6006 e 6004 da 1ª Cicom detiveram três homens, de 24, 28 e 48 anos, por porte ilegal de arma de fogo e disparos de arma de fogo.



Por volta das 17h40, durante incursão no Prosamim Mestre Chico I, as guarnições foram surpreendidas por cinco disparos.

Os infratores ainda tentaram fugir pela rua Ipixuna, mas foram capturados.

Com eles, foram encontrados uma pistola de marca Taurus TS9 .9mm, numeração ACE863206; 13 munições do mesmo calibre; uma pistola Taurus 765 .9mm; seis munições do mesmo calibre; e um veículo Cobalt, cor prata, placa BBI2B29, sem restrições.

Também foram apreendidos quatro celulares, e uma porção e quatro cigarros de maconha tipo skunk. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona leste, os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam, por volta das 20h20, uma ocorrência relativa a uma tentativa de assalto a um micro-ônibus, ocorrida nas proximidades do bairro Armando Mendes.

A equipe da viatura 7101, ao chegar ao local, identificou o suspeito, que já havia sido detido e estava sendo linchado por populares.

Com ele, foi encontrada uma arma de fogo, do tipo escopeta de fabricação caseira.

O infrator foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo para atendimento médico.

O armamento foi encaminhado para o 14º DIP.

Zona norte

Por volta das 22h50, a equipe de Força Tática, em patrulhamento na rua das Palmeiras, no bairro Santa Etelvina, avistou uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita.

Após abordagem, foram encontrados com os suspeitos um revólver calibre .38, com numeração suprimida e duas munições cal. 38, percutidas e não deflagradas.

Diante dos fatos, os homens receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 6º DIP, juntamente com a motocicleta Yamaha Factor, NOJ 6442.

Segurança

As ações fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo Governo do Estado em 2021.

Leia mais:

Wilson Lima destaca que concurso da PM vai corrigir déficit antigo

PMAM prende 15 pessoas e apreende drogas em Manaus