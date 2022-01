Preso um suspeito de fuzilar viatura da PC e matar rival em Manaus

Viatura alvo do ataque | Foto: Bianca Fatim

Manaus (AM) - Em coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira (6), a cúpula da segurança pública do Amazonas comunicou que um dos suspeitos envolvido no atentado contra uma viatura da Polícia Civil foi preso enquanto tentava fugir pela rodovia estadual AM-010. O preso não teve a identidade divulgada.

O ataque criminoso resultou na morte de Matheus Danilo Barros Dias, de 24 anos, que estava sendo conduzido junto com os comparsas, identificados como Patrick Régis de Sena, 28 anos, e Antônio Marlon Silva dos Santos, de 48 anos, para audiência de custódia.

Conforme a delegada geral da PC-AM, Emília Ferraz, a ação conjunta das forças de segurança foi fundamental para a captura e as equipes trabalham para prender outros suspeitos.

"Ainda tem duas pessoas que estamos atrás. O suspeito capturado estava perto da barreira, tentando fugir. Ele tinha trocado de veículo, mas estávamos fazendo um acompanhamento conjunto para tentar localizá-los e foi feito um trabalho a altura", destacou a delegada.

O caso

Uma viatura da Polícia Civil foi alvejada a tiros de fuzil na tarde desta quinta-feira (6), enquanto saia de uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

Segundo informações, os presos estariam saindo de uma audiência de custódia que aconteceu no Fórum, e no momento em que os policiais escoltavam os presos, foram surpreendidos por homens fortemente armados que atacaram a viatura efetuando diversos tiros.

Uma Policial Civil, acabou sendo baleada no momento do tiroteio, mas foi socorrida pelos próprios colegas que a levaram para uma unidade hospitalar da Cidade. Um dos presos também foi morto no ataque.