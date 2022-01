Após fuzilamento, facção prepara "salve" e PM monta cerco em Manaus

Para evitar a queima de fogos, Polícia Militar monta operação | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Após o carro da Polícia Civil ter sido fuzilado ao lado do Fórum Henoch Reis , deixando um preso morto e dois feridos, as autoridades policiais se preparam para evitar uma queima de fogos que seria promovida por membros de uma facção criminosa, em comemoração ao ataque.

De acordo com o Comandante Geral da Polícia Militar, Marcus Vinicius Almeida, há fortes indícios de que uma facção criminosa foi responsável pelo ataque a viatura e que o grupo fará um "salve" para comemorar o ataque.

" Temos a informação de que tentarão fazer, hoje a noite, uma queima de fogos na cidade. A Polícia Militar já vai estar atenta para prender os elementos que tentarem fazer isso. Nós sabemos e estamos comunicando o mundo do crime que estaremos prontos para quem fizer essa gracinha. " Marcus Vinicius Almeida, Comandante Geral da Polícia Militar

Para evitar a queima de fogos, que é prática comum dos traficantes amazonenses, o policiamento será reforçado em Manaus e inclusive, os policiais que estariam de folga foram acionados para ajudar no reforço.

"Quero tranquilizar a sociedade amazonense que teremos uma grande operação para termos uma cidade tranquila. Todo nosso efetivo que estaria de folga foi acionado para reforçar o policiamento".

Entenda o caso

Uma verdadeira cena de filme policial aconteceu em Manaus, nesta quinta-feira (6). Uma viatura da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) foi metralhada enquanto saía de uma audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul. O veículo levava três detentos, um morreu e outros dois ficaram feridos. Além disso, uma investigadora da PC-AM também foi baleada e ficou ferida.

Segundo informações da polícia, os criminosos tinham como alvos os presos que foram até o fórum para audiência. O trio foi identificado como Matheus Danilo Barros Dias, de 24 anos, que morreu no ataque, Patrick Régis de Sena, 28 anos, e Antônio Marlon Silva dos Santos, de 48 anos.

