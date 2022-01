PMs de folga são convocados para megaoperação após atentado em Manaus

Declaração foi feita pelo comandante da PM-AM | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O policiamento em Manaus foi reforçado na tarde desta quinta-feira (6), pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), após um ataque criminoso contra três presos que estavam sendo transportados transportados em uma viatura da Polícia Civil do Amazonas. Dois presos identificados como Antônio Marlon Silva dos Santos, de 48 anos, e Patrick Regis de Sena, de 28 anos foram baleados e Matheus Danilo Barros Dias, de 24 anos, foi executado com tiros de pistola e fuzil.



Conforme o general Carlos Mansur, titular da SSP-AM), as equipes não irão descansar até encontrar os culpados do ataque criminoso. O reforço no policiamento foi determinação do governador Wilson Lima e dois carros usados pelos criminosos já foram apreendidos com munições dentro.

"Nosso cerco eletrônico conseguiu chegar até dois carros utilizados na ação, mas os ocupantes já haviam escapado. Há um terceiro carro que já foi identificado e em breve será apreendido pois já estamos em diligências. Queremos encontrar tanto os mandantes quando os executores. Estaremos com força máxima nas ruas", afirmou Mansur.

O coronel Vinícius Almeida, comandante geral da Polícia Militar do Amazonas, enfatizou que todos os policiais que estariam de folga nesta quinta-feira (6) foram convocados. Ele enfatizou que presos alvos do ataque são indivíduos de alta periculosidade que haviam sido presos no final da tarde de ontem (5), com armas de fogo após tentarem atirar contra uma guarnição da PM.

"Já recebemos a informação que tentarão fazer hoje a noite uma queima de fogos na cidade e já aviso a criminalidade que nosso efetivo estará atento para prender a maior quantidade de pessoas que tentarem fazer isso. Já sabemos e estaremos prontos esperando essa gracinha", disse Almeida.

A delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, afirmou que todos os policiais estão bem e apenas uma teve ferimentos de estilhaços mas já encontra-se em casa. Segundo ela, o carro usado no transporte dos presos era adequado.

"O carro estava com gradiado, mas foi uma ação imprevisível. Haviam dois policiais armados e estavam preparados por isso não saíram feridos. Os alvos do ataque foram presos com armas para cometer homicídios e a facção rival acabou realizando esse acerto de contas com eles", explicou Ferraz.

A operação policial de reforço para identificar os suspeitos do ataque irá ocorrer em toda a cidade com abordagens policiais e barreiras.

"A população pode ficar tranquila pois as forças de segurança estão unidas. Vamos que garantir que os trabalhadores voltem seguros para suas casas", finalizou o coronel Vinícius Almeida.

Um preso

A cúpula da segurança pública do Amazonas comunicou também que um dos suspeitos envolvido no atentado contra uma viatura da Polícia Civil foi preso enquanto tentava fugir pela rodovia estadual AM-010. O preso não teve a identidade divulgada.

Conforme a delegada geral da PC-AM, Emília Ferraz, a ação conjunta das forças de segurança foi fundamental para a captura e as equipes trabalham para prender outros suspeitos.

"Ainda tem duas pessoas que estamos atrás. O suspeito capturado estava perto da barreira, tentando fugir. Ele tinha trocado de veículo, mas estávamos fazendo um acompanhamento conjunto para tentar localizá-los e foi feito um trabalho a altura", destacou a delegada. .

Veja a reportagem na coletiva de imprensa:

