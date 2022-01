Morre mais um preso fuzilado dentro de viatura da PC em Manaus; veja

Os dois morreram após ataque a viatura da PC | Foto: Reprodução

Manaus - Mais um dos baleados no ataque a viatura da Polícia Civil do Amazonas morreu no final da tarde desta quinta-feira (6), após dar entrada em uma unidade hospitalar na capital. Além de Matheus Danilo Barros Dias, de 24 anos, que morreu no local, Antônio Marlon Silva dos Santos, de 48 anos, também não resistiu aos ferimentos.

Antônio Marlon Silva estava sendo transferido do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, da Zona Leste, quando morreu.

Foto do corpo do preso no necrotério | Foto: Divulgação

A partir de então, o único sobrevivente do ataque de fuzil e pistola é o detento Patrick Regis de Sena, de 28 anos, que continua internado em uma unidade hospitalar. Um reforço no policiamento foi determinação do governador Wilson Lima e três carros usados pelos criminosos já foram apreendidos com munições dentro.

O corpo de Antônio Marlon será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e passará pelo exame de necropsia. As investigações em torno do caso prosseguem e estão sendo conduzidas pela Delegacia

Leia Mais

PMs de folga são convocados para megaoperação após atentado em Manaus

Após fuzilamento, facção prepara "salve" e PM monta cerco em Manaus