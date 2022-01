Suspeito de fuzilar viatura em Manaus coleciona ao menos 5 homicídios

Level deve responder pelo duplo homicídio | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após ser capturado no momento em que tentava fugir de Manaus por meio da rodovia estadual AM-010, o primeiro suspeito do ataque criminoso que fuzilou detentos em uma viatura da Polícia Civil foi preso. Ele foi identificado como Level de Freitas Vilhena, de 27 anos, e já foi apresentado em uma delegacia para prestar depoimento sobre o fato. A prisão aconteceu horas depois do crime na tarde desta quinta-feira (6).

O ataque criminoso ocorreu nas proximidades do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus e resultou nas mortes dos detentos Matheus Danilo Barros Dias, de 24 anos e Antônio Marlon Silva dos Santos, de 48 anos. Uma foto do momento em que Level foi capturado tomou repercussão nas redes sociais. Ele aparece ao lado do diretor de elite do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (FERA), o delegado Juan Valério.

O suspeito coleciona passagens criminais | Foto: Divulgação

O suspeito coleciona passagens criminais e já foi preso em 2019 por envolvimento em pelo menos cinco homicídios na capital decorrentes de acertos de contas entre facções. Ele também tem passagem por tráfico de drogas.

As diligências para identificar os demais envolvidos no ataque criminoso continuam em andamento e há reforços policiais em todas as zonas da cidade. Por determinação do governador Wilson Lima, policiais militares que estavam de folga foram convocados para montar o cerco policial na cidade.

Level deve responder pelo duplo homicídio e ficará à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito na rodovia federal BR-174.

Leia mais

Morre mais um preso fuzilado dentro de viatura da PC em Manaus; veja

PMs de folga são convocados para megaoperação após atentado em Manaus