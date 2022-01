"Justiceiro" mata jovem suspeito de assalto na Zona Norte de Manaus

A perícia identificou pelo menos quatro perfurações por arma de fogo no jovem | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Um suspeito de assalto, identificado como Salomão Perdigão Silva, de 18 anos, foi morto a tiros por um "justiceiro", na rua Quatro, do conjunto Vila Nova, na Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (6).

De acordo com testemunhas, Salomão e um comparsa estavam em uma motocicleta modelo Honda CG Titan, sem placa, cometendo assaltos na localidade quando foram flagrados por um "justiceiro" que efetuou tiros contra a dupla.

Salomão morreu no local, já o comparsa conseguiu fugir. Moradores acionaram as equipes do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Norte, que isolaram a área.

Muito abalado, o pai da vítima esteve no local do crime e lamentou a morte do filho, mas não deu declaração à imprensa.

A perícia identificou pelo menos quatro perfurações por arma de fogo no jovem. O corpo de Salomão foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exame de necropsia, antes de ser liberado aos familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

