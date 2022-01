Fuzilado em viatura, Percata é suspeito de liderar mortes em Iranduba

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Matheus Danilo Barros Dias, o "Percata", de 24 anos, um dos presos mortos no fuzilamento da viatura da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), é suspeito de ser o principal mandante das ondas de mortes que vem acontecendo em Iranduba (a 26 quilômetros de Manaus).

O Delegado do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Raul Augusto Neto, confirmou a suspeita ao Portal Em Tempo e informou que está investigando o envolvimento de "Percata" nos homicídios em Iranduba, principalmente, no Distrito de Cacau Pirêra.

"Sim, existe uma suspeita do envolvimento de Percata nos assassinatos em Iranduba, mas ainda estamos em investigação. Ainda não se sabe se ele seria o mandante ou executor".

Percata seria um dos líderes da facção Revolucionários do Amazonas (RDA), uma fusão de alguns ex-membros da Família do Norte (FDN) com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Apesar de ser relativamente nova, a RDA já se encontra em várias partes do Iranduba, como no Limão, Caldeirão, e, em quase, todo o Cacau Pirêra, onde o Comando Vermelho (CV) tem resistido e mantido parte do comando do tráfico de drogas.

Percata foi preso na quarta-feira (5), no Prosamin Mestre Chico, na zona Sul de Manaus, juntamente com Patrick Regis de Sena, 28, e Antônio Marlon Silva dos Santos, 48 - que também morreu no fuzilamento - por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e disparos de arma de fogo contra policiais.

Eles estariam em um beco para executar integrantes do CV. Como forma de resposta, a facção rival fez uma emboscada contra a viatura da Polícia Civil no momento em que eles estavam saindo do Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul, após audiência de custódia.

