Sobrevivente de ataque à viatura da PC continua internado em Manaus

| Foto: Divulgação/PC

Manaus (AM) - Um dia após o ataque à viatura da Polícia Civil do Amazonas, que resultou nas mortes dos detentos Antônio Marlon Silva dos Santos, de 48 anos, e Matheus Danilo Barros Dias, de 24 anos, o único sobrevivente do crime, identificado como Patrick Regis de Sena, de 28 anos, permanece internado.

Patrick foi atingido com dois tiros no braço e dois tiros no abdômen e está em unidade hospitalar da zona Leste de Manaus, com uma guarda policial o acompanhando diretamente. O estado de saúde dele é considerado grave. O braço dele ficou destroçado devido aos tiros.

Os reforços policiais determinados pelo governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, continuam nas ruas na desta sexta-feira (7), e estão realizando blitz's e abordagens policiais.

Até o momento, apenas um dos suspeitos do ataque criminosos foi preso. Level de Freitas Vilhena, de 27 anos, já foi apresentado em uma delegacia para prestar depoimento sobre o fato.

Level já coleciona passagens criminais e já foi preso em 2019 por envolvimento em, pelo menos, cinco homicídios na capital decorrentes de acertos de contas entre facções. Ele também tem passagem por tráfico de drogas.

As diligências em torno do caso prosseguem para resultar em outras prisões. Os veículos utilizados pelos suspeitos e a viatura atingida já foram apreendidos e estão sob custódia da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Fuzilado em viatura, Percata é suspeito de liderar mortes em Iranduba

Suspeito de fuzilar viatura em Manaus coleciona ao menos 5 homicídios