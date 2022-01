Homem é preso por emitir documentos falsos e fingir ser policial no AM

Ele foi preso em casa | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM)- A prisão de falso policial civil identificado como Allan Almeida de Araújo, de 31 anos, foi divulgada nesta sexta-feira (7), pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Ele comercializava carteiras de identificação policial falsas e certificados de conclusão do ensino médio.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da Derfd, o suspeito foi preso na casa dele situado na rua São Lázaro, no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte, onde funcionava uma gráfica em que as identificações falsas eram emitidas.

Além dos certificados e carteiras falsas, uma arma de fogo falsa foi encontrada na casa do suspeito | Foto: Suyanne Lima

"Encontramos os documentos na casa do suspeito e descobrimos que ele se passava por investigador do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Esses materiais ilícitos eram enviados para vários estados do Brasil e iremos investigar se ele tinha ajuda de mais pessoas", declarou o delegado.

Além dos certificados e carteiras falsas, uma arma de fogo falsa foi encontrada na casa do suspeito. Ele foi encaminhado à sede da Derfd e deve responder pelos crimes de falsificação de documentos. O suspeito não tinha passagem pela polícia.

Allan irá ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

