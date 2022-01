Percata deixou Comando Vermelho e estava liderando nova facção no AM

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Apontando como o alvo principal do ataque à viatura da Polícia Civil do Amazonas , Matheus Danilo Barros Dias, 24, mais conhecido como “Percata”, tinha abandonado o Comando Vermelho (CV) e estava liderando uma nova facção, a Revolucionários do Amazonas (RDA).

A nova facção seria uma fusão de ex-integrantes da Família do Norte (FDN) com o Primeiro Comando da Capital (PCC), para disputar o domínio do tráfico de drogas no estado.

O criminoso atuava no bairro São Raimundo, na zona Oeste de Manaus. Ele também é apontado como líder dos assassinatos registrados nos últimos meses no município de Iranduba .

Percata foi preso na última quarta-feira (5), no Prosamin Mestre Chico, na zona Sul de Manaus, juntamente com Patrick Regis de Sena, 28, e Antônio Marlon Silva dos Santos, 48 - que também morreu no fuzilamento - por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e disparos de arma de fogo contra policiais.

Percata morreu na hora, Antônio morreu enquanto era transferido de hospital e Patrick está internado em estado grave. Todos foram atingidos com tiros de fuzil e metralhadora.

Matheus já tinha sido preso várias vezes porte ilegal de armas, tráfico e roubos, Patrick era foragido do Compaj e participou ativamente do massacre na unidade . Antônio também tem ficha extensa e chegou a participar do roubo a uma casa de câmbio.

