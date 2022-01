Polícia nega que irmã de Mauro Animalesco seja mandante de execução

Os acadêmicos de veterinária foram mortos no dia 10 de dezembro de 2020 | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma informação que circulou nas redes sociais e que gerou polêmica sobre o assassinato dos acadêmicos de veterinária Mauro Souza, conhecido como "Mauro Animalesco", de 56 anos e do sócio, Isaac Ramos, de 45 , apontou que as vítimas teriam sido executadas a mando da própria irmã de Mauro Souza. Entretanto, a Polícia Civil do Amazonas nega a informação.

A notícia surgiu após informações sobre uma suposta briga da mulher com Mauro, depois que o acadêmico descobriu que ela teria desviado dinheiro, que deveria ser usado em ações de defesa dos animais em Manaus, desenvolvidas por ele.

Esta irmã seria a responsável por cuidar das fianças e terminou sendo demitida por Mauro. Após este fato, a mulher, com raiva do irmão, teria tramado a morte dele com a ajuda do namorado e de um jovem de 16 anos.

Foi especulado, ainda, de que ela teria dado entrevistas insinuando que o crime envolvia rixas pessoais dos acadêmicos com profissionais de veterinária, no intuito de desviar o foco das investigações policiais.

Polícia Civil nega

O Portal Em Tempo entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para questionar a veracidade das informações com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Em nota, o titular da DEHS, Ricardo Cunha, disse que as investigações acerca do caso estão em andamento e, até o momento, não procede a informação de que a irmã de uma das vítimas seria a mandante ou autora do crime. "Mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais”, afirmou.

Relembre o caso

Mauro Souza e Isaac Ramos foram executados a tiros no dia 10 de dezembro, dentro de uma clínica veterinária, localizada na rua Visconde de Santa Cruz, na comunidade Mundo Novo, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, as vítimas estavam na recepção da clínica, quando foram surpreendidas a tiros por criminosos que chegaram no lugar se passando por clientes.

Uma terceira pessoa ficou ferida e foi socorrida pela população. Os suspeitos fugiram após o crime e as vítimas agonizaram no local. Moradores da área rapidamente se aglomeraram na frente do estabelecimento comercial chocados com a violência.

"Mauro Animalesco" foi candidato pelo Avante nas eleições municipais de 2020. Ele obteve 3.018 votos e ficou em 9º lugar dentro do partido.

