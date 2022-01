Envolvidos em arrastões são presos e carros são recuperados em Manaus

A ação ocorreu com auxílio do Paredão, do Programa Amazonas Mais Seguro. | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas recuperou dois veículos roubados e prendeu dois homens envolvidos em arrastões na capital amazonense, na manhã de quinta-feira (6).

Em uma das ações, por volta das 11h20, a equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na viatura 7022 foi acionada por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para averiguar a denúncia de um veículo modelo Ford Ka, de cor branca, estava abandonado na rua Vila Nova, bairro Alfredo Nascimento.

Os policiais foram ao local e encontraram um veículo tomado de roubo, modelo Chevrolet Agile, de cor vermelha e placas NOR9E84.

Foi realizado contato com a proprietária que se dirigiu ao local, sendo conduzida em seguida, juntamente com o veículo, para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Mais cedo, por volta das 7h30, a equipe de militares da 26ª Cicom na viatura 7210 recebeu acionamento do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), repassando que um veículo modelo Ford Ka, cor branca e placas PHG-0426, estava trafegando na avenida Torquato Tapajós, no sentido da Barreira Policial 01, na saída da cidade, realizando vários roubos em série ou arrastões pela cidade.

A equipe policial iniciou buscas e avistou o veículo com as características descritas entrando no bairro União da Vitória, onde foi acompanhado e abordado na rua 5 da localidade.

Durante a ação, o jovem de 19 anos que conduzia o carro, ao ser questionado sobre a denúncia, informou que o veículo era alugado e estava em posse dele há cerca de três meses.

O jovem confessou também que participava dos arrastões e era o condutor. Em razão dos fatos, ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



O comandante-geral da PMAM, coronel Vinícius Almeida, ressalta que a implantação do Paredão está colaborando na resolução diária das ocorrências policiais.

" É notória a atuação positiva do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, porque estamos conseguindo vários êxitos desde a sua implementação. " coronel Vinícius Almeida, comandante-geral da PMAM

O novo sistema integra o programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima em julho de 2021.



Cerco inteligente

O “Paredão” é um sistema de monitoramento de câmeras da capital interligado ao Ciops, formando uma barreira eletrônica de alta tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios.

Com o sistema é possível identificar, avaliar, acompanhar e coordenar ameaças reais ou potenciais, buscando prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra a ordem pública e a segurança de pessoas e patrimônios.

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

