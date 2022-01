Homem é assassinado nas proximidades da Feira da Panair em Manaus

O crime ocorreu na noite desta sexta (7) | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem identificado como José Mario Soledade, de 40 anos, foi executado nas proximidades da Feira da Panair, no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus, após ser surpreendido por criminosos em via pública na noite desta sexta-feira (7).

"Estamos colhendo documentos. A vítima levava uma vida reservada. Iremos conduzir as investigações e a vítima foi morta com pelo menos dois tiros. Um cardeno apreendido com ele tem umas anotações em caderno. As informações ainda são muitos preliminares", destacou o delegado Mauro Duarte, plantonista do 1º Distrito Integrado de Polícia.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em via pública em uma picape modelo Chevrolet S10, de cor preta, quando foi surpreendida pela ação de criminoso que chegou a pé e acabou efetuando tiros em direção à vítima.

O suspeito fugiu supostamente em uma motocicleta de cor preta, de modelo ainda não identificado, com um comparsa. Os moradores da área acionaram equipes da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que isolaram a área onde ocorreu o crime.



As equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) identificou pelo menos três tiros no corpo do homem.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que deve esclarecer as circunstâncias e autoria do crime.

Leia Mais

Adolescente é assassinado brutalmente por criminosos no Iranduba (AM)

Polícia nega que irmã de Mauro Animalesco seja mandante de execução