Video: toneladas de drogas são apreendidas na zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) - Cerca de duas toneladas de drogas foram apreendias na manhã deste sábado (8), com um homem, ainda não identificado, na Marina do Davi, no bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares, o suspeito teria sido capturado por uma equipe do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), no Lago do Limão, em Iranduba (distante 30 quilômetros de Manaus).

Agentes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) apreenderam as drogas e a operação ainda está em andamento. Posteriormente, a Polícia Civil repassará informações oficiais.

