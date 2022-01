Bando suspeito de assalto à embarcação em Tefé é preso pela PMAM

Dois homens com armas de fogo entraram numa embarcação, do tipo catraia, e anunciaram o assalto | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM)- Um grupo fortemente armado, suspeito de assalto a uma embarcação, do tipo catraia, na noite de sexta-feira (7) foi preso na rua 26, Conjunto Castanheiras em Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus).

Policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) efetuaram a prisão. Com os infratores, um de 19 anos, dois de 22, e outro de 28, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, tipo pistola marca Taurus; uma pistola, marca Magnum, modelo Ekol Firat EF, série 19080891, calibre nove milímetros; duas armas de fogo de fabricação caseira, além de munições e três porções de substância com aspecto de maconha tipo skunk e uma de pasta-base de cocaína.

Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, uma das vítimas foi ao 3° BPM, e relatou que dois homens com armas de fogo entraram numa embarcação, do tipo catraia, e anunciaram o assalto, pegando vários pertences dos cinco passageiros, que foram obrigados a se jogar no rio, para que os assaltantes utilizassem a embarcação, com um motor rabeta, para fugir em direção ao Igarapé do Xidarini.

Os policiais realizaram diligências por terra e pelo rio e, após informações de testemunhas, foi possível identificar o local que o grupo se encontrava. Foi feito o cerco policial, quando a equipe flagrou três suspeitos consumindo drogas.

Ao serem indagados sobre as armas e objetos, um dos infratores respondeu que haviam deixado em outra casa. Ao chegar à residência, os policiais foram recebidos por uma mulher que guardava todo o produto do assalto, inclusive as armas e a canoa, porém sem o motor rabeta.

Todos os envolvidos na ocorrência foram conduzidos à Delegacia de Tefé, onde as vítimas reconheceram os autores do crime.

