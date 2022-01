Homem é morto a facadas no bairro Campo Sales, em Manaus

A vítima morreu no local | Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM)- Moradores da rua das Palmeiras, na comunidade Campos Sales, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, testemunharam um crime bárbaro na manhã deste domingo (9)

Lucivaldo Ribeiro do Nascimento, 32 anos, foi morto com quatro facadas, sendo duas no peito e outras duas na perna, em uma localidade conhecida como Lírio do Campo.

De acordo com informações de populares, o suspeito seria um homem conhecido como Dario e a motivação do crime seria vingança. Ainda conforme testemunhas, a vítima, teria se envolvido em briga com o irmão do suspeito. Lucivaldo teria agredido o desafeto com um pedaço de madeira.

"Lucivaldo era uma boa pessoa e soubemos que ele teve um desentendimento. Ele deve ter brigado e acertado o outro homem para se defender. Achamos que mataram ele por vingança", disse um morador do local que não quis ser identificado.

A vítima era conhecida da comunidade | Foto: Cesar Gomes

Ainda de acordo com populares, a vítima era viciado em drogas, mas não prejudicava os moradores, pois vendia frutas para comprar os entorpecentes.

Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e isolaram a área. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) conversou com familiares e vai apurar as informações sobre o suposto executor e a motivação.

O Departamento Técnico de Polícia Científica (DPTC) também foi acionado e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Lucivaldo.

