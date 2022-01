Homem é encontrado amarrado e espancado em Rio Preto da Eva

O caso foi registrado na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da cidade | Foto: Reprodução

Rio Preto da Eva (AM) - Um homem, identificado como Wladimir da Silva Monteiro, de 31 anos, foi encontrado amarrado e brutalmente espancado, no quilômetro 9, na rodovia estadual AM –010, no município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus).

O caso foi registrado na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) da cidade, pela irmã da vítima, neste sábado (8), por volta de 19h57.

Ela foi conduzida até a delegacia por uma guarnição da Polícia Militar e informou, ainda, que ele foi encontrado em posição fetal, extremamente abalado.

O Em Tempo entrou em contato com a equipe de investigação do referido DIP e foi informada de que ainda não há informações de quem cometeu o crime e nem a motivação. Porém, o caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

Idoso amarrado e morto

Em setembro de 2021, um idoso não sobreviveu ao ataque criminoso. Após ser amarrado, ele foi morto com golpes madeira na cabeça. Ele foi encontrado pelos filhos.

O idoso estava jogado no chão, com as mãos amarradas e amordaçado. A casa dele estava revirada. O local foi isolado por policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atuação das demais equipes competentes.



Leia mais:

Polícia prende suspeito de vender drogas em balneário de Rio Preto

Homem é preso por tentativa de furto a banco em Rio Preto da Eva