Homem é executado por facção em recado a rivais no bairro da Paz

Manaus (AM) - Um recado para uma facção rival, ocasionou a morte de Moacyr Teixeira da Silva, de 41 anos, executado com três tiros na rua Henock Reis, no bairro da Paz, zona Centro – Oeste de Manaus, na noite deste sábado (8), por volta de 22h40.

De acordo com informações de populares, ele estaria desembarcando de um carro de cor branca na via, quando os criminosos que estavam dentro do veículo atiraram contra ele.

Com os disparos, Moacyr caiu dentro de um igarapé, foi socorrido por moradores, mas acabou indo a óbito e os homens fugiram sem ser identificados.

Ainda segundo uma testemunha que não quis ter o nome divulgado, os executores mataram o homem para dar um recado aos integrantes de uma facção do local, que resiste em sair do lugar. O objetivo seria “tomar a boca” que funciona na região.

Recado dado

“O recado foi para os meninos que vedem drogas e pertencem a uma facção, que eles têm que sair daqui e deixar o espaço para eles, porque o PCC quer este espaço”, afirma.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas constatou a morte de Moacyr.

Já a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) constatou que a vítima tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e vai prosseguir nas investigações.

Compareceram, ainda, agentes do Departamento de Polícia Técnico Científico, (DPTC) e o Instituto Médico Legal, (IML), que removeu o corpo.

