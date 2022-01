Maranhense é morto a tiros dentro de kit net na zona Leste de Manaus

O corpo da vítima foi removido para o IML na tarde deste domingo (9) | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um homem foi morto a tiros dentro de uma kitnet no Beco Santa Rosa, bairro São José Operário, na zona Leste da capital amazonense, na tarde deste domingo (9).

Ivan Cardoso da Silva, de 44 anos, era natural do Estado do Maranhão e veio a Manaus a trabalho. De acordo com vizinhos da vítima, eles ouviram os disparos e, posteriormente, encontraram o corpo do homem. O atirador fugiu deixando a porta da residência aberta.

“Ouvimos os barulhos, mas só encontramos o corpo depois. Não sabemos quem pode ter efetuado os disparos. O cara nem era daqui e, agora, isso”, disse uma moradora da área que não quis ter o nome divulgado.

A Polícia Militar foi acionado e isolou o local, na espera da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que deve dar seguimento as investigações.

Agentes do Departamento Técnico de Polícia Científica também estiveram no Beco e o Instituto Médico Legal (IML) para remover o corpo.

"Chamado para a morte"

Ainda neste fim de semana, Anderson Gomes Pereira, de 27 anos, foi executado a tiros em casa na rua Miramar, bairro Gilberto Mestrinho, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a mãe da vítima, o executor teria chegado a residência em um veículo modelo Chevrolet Ônix, de placa não identificada e chamando pela vítima no portão da casa.

Anderson foi até a porta e foi atingido pelos disparos de arma de fogo. A vitima morreu no local.

